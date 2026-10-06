Strana vidieka sa mení na Stranu vidieka HULIAKOVCI. Sľubujú prácu pre Rómov aj zákaz vývozu dreva
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Daniel Zbudila
dnes 6. októbra 2026 o 12:56
Čas čítania 0:53

Strana vidieka sa mení na Stranu vidieka HULIAKOVCI. Sľubujú prácu pre Rómov aj zákaz vývozu dreva

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Strana vidieka sa mení na Stranu vidieka HULIAKOVCI. Sľubujú prácu pre Rómov aj zákaz vývozu dreva
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Tento krok má hnutiu pomôcť s lepšou viditeľnosťou, keďže nedisponuje obrovským rozpočtom na masívnu politickú kampaň.

Zmenu identity potvrdili na pondelkovom republikovom sneme v Očovej, kde delegáti jednohlasne odklepli premenovanie subjektu na Stranu vidieka Huliakovci. Za týmto krokom stojí čisto pragmatické rozhodnutie.

Predseda strany Rudolf Huliak otvorene priznal, že nedisponujú takým bohatým finančným zázemím ako ich politická konkurencia. Pridanie známeho priezviska priamo do názvu má preto zafungovať ako bezplatný marketingový ťah na zvýšenie poznateľnosti medzi ľuďmi. „O to viac reálne pracujeme pre slovenský vidiek,“ odkázal Huliak s tým, že ich hlavnou zbraňou má byť reálna aktivita a konkrétne návrhy.

Stopka pre vývoz dreva a nová práca pre Rómov

Huliakovci neostali len pri zmene vizuálu, ale predstavili aj svoje hlavné programové piliere. Zamerať sa chcú na riešenie sociálnych otázok, konkrétne pripravili ucelený plán zameraný na lepšie zamestnávanie Rómov.

Veľkou témou je pre nich aj ochrana domáceho hospodárstva. Strana chce radikálne zakročiť proti vyvážaniu vyťaženého dreva za slovenské hranice. Pripravené majú opatrenia, vďaka ktorým by mali mať domáci spracovatelia absolútnu prioritu a prednostné právo pri nakupovaní drevnej hmoty od štátneho podniku Lesy SR.

Masívna účasť v regiónoch

S novým názvom sa strana chystá udrieť v plnej sile v nadchádzajúcich regionálnych a komunálnych voľbách. Podľa zverejnených čísiel nejde o žiadnu malú ambíciu – priamo pod hlavičkou Strany vidieka Huliakovci sa o priazeň voličov bude uchádzať až 713 kandidátov. Celkovo sa s ich podporou chystá zabojovať o volené funkcie naprieč Slovenskom 767 ľudí.

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Náhľadový obrázok: TASR - Martin Baumann
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