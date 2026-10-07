AKTUÁLNE: Diaľnica D2 je v smere z Česka za zjazdom Kúty pre nehodu neprejazdná

Diaľnica D2 je v smere z Česka neprejazdná.
Diaľnica D2 je v stredu dopoludnia v smere z Českej republiky za zjazdom na Kúty neprejazdná. V úseku sa stala dopravná nehoda. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Policajti odkláňajú dopravu mimo diaľnice na cestu prvej triedy číslo 2. „Vodičov žiadame, aby sa riadili pokynmi polície,“ uzavrela polícia. Podľa fotografie zverejnenej na sociálnej sieti došlo na mieste k nehode nákladného auta s osobným.
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