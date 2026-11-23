Na Slovensku pritom neplatí pevný dátum povinného prezutia osobných vozidiel, v zahraničí však môžu byť pravidlá prísnejšie.
S príchodom zimy rastie na slovenských cestách riziko dopravných nehôd. Poisťovňa UNIQA upozorňuje, že za vyššou nehodovosťou stoja najmä klzké vozovky, zhoršená viditeľnosť a skoršie stmievanie. Vodičom preto odporúča včasné prezutie auta a prispôsobenie jazdy aktuálnemu počasiu.
Kedy sú zimné pneumatiky povinné?
Na Slovensku nie je pre osobné autá stanovený presný dátum povinného prezutia. Zimné pneumatiky však musia mať vždy, keď je na ceste súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Odborníci odporúčajú prezutie už pri teplotách pod 7 °C, keď zimné pneumatiky poskytujú lepšiu priľnavosť.
Nevhodné pneumatiky môžu ovplyvniť aj vyplatenie poistného plnenia. Poisťovňa ho môže krátiť, ak sa preukáže priama súvislosť medzi stavom pneumatík a vznikom nehody. Minimálna hĺbka dezénu pri zimnej prevádzke je 3 mm.
V zahraničí platia odlišné pravidlá
Pravidlá sa líšia aj v zahraničí. V Česku sú zimné pneumatiky povinné od 1. novembra do 31. marca pri zimných podmienkach, v Rakúsku platí podobná povinnosť od 1. novembra do 15. apríla. V Maďarsku a Poľsku povinné nie sú.
Pozor si treba dať najmä v Nemecku, kde pri zimných podmienkach nestačia pneumatiky označené iba M+S. Vyžaduje sa symbol 3PMSF, známy ako alpský symbol. Na Slovensku sú pritom naďalej povolené obe označenia vrátane vhodných celoročných pneumatík.