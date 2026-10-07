Klamú Rusi o nákaze na Sibíri?

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5 vecí, ktoré o more v Irkutsku nesedia
Zdroj: IRKUTSK ANTIPLAGUE RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIA AND FAR EAST
Zdroj: IRKUTSK ANTIPLAGUE RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIA AND FAR EAST
Zdroj: SOCIAL MEDIA, DARYA SHIPILOVA
Zdroj: IRKUTSK ANTIPLAGUE RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIA AND FAR EAST
Zdroj: IRKUTSK ANTIPLAGUE RESEARCH INSTITUTE OF SIBERIA AND FAR EAST
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