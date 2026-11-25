Zákazníci obchodného reťazca Kaufland by mali zbystriť pozornosť a skontrolovať svoje domáce zásoby.
Obchodný reťazec Kaufland upozorňuje spotrebiteľov na nevyhovujúci výrobok, ktorý musel preventívne stiahnuť z predaja. Tentoraz ide o základnú surovinu z oddelenia zeleniny – konkrétne o 2,5-kilogramové balenie červených francúzskych zemiakov (varný typ A) pochádzajúcich z Francúzska s číslom šarže 26128774, 4205 AF.
Dôvodom stiahnutia je zistenie nadmerného množstva glykoalkaloidov. Hoci ide o látky, ktoré sa v určitých rastlinách vyskytujú prirodzene, vo vyššej koncentrácii predstavujú pre človeka zdravotné riziko. Po požití takto zasiahnutých zemiakov sa môžu objaviť nepríjemné tráviace ťažkosti vrátane nevoľnosti, bolestí brucha, vracania alebo hnačky.
Predajca preto apeluje na zákazníkov, aby tento tovar v žiadnom prípade nekonzumovali. Ak máš uvedené balenie doma, stačí ho priniesť do ktorejkoľvek predajne Kaufland na Slovensku – personál ti vyplatí plnú cenu výrobku späť, pričom nemusíš predkladať ani pokladničný blok.