Štvorica mladíkov, ktorá čelí obvineniu z únosu a falošného vydávania sa za príslušníkov polície, zostáva nateraz na slobode.
Štyria mladí muži – gymnazista z Bánoviec nad Bebravou a traja študenti z Kazachstanu navštevujúci Trenčiansku univerzitu – budú v kauze údajného únosu stíhaní na slobode. Sudca v podvečerných hodinách zamietol návrh prokurátora na ich vzatie do väzby, keďže neidentifikoval riziko úteku ani pokračovania v trestnej činnosti, píše tnlive.sk.
Zástupca obžaloby však proti verdiktu na mieste podal sťažnosť, ktorou sa bude budúci týždeň vo štvrtok zaoberať krajský súd. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková k prípadu uviedla len to, že momentálne prebiehajú ďalšie procesné úkony, a preto polícia nemôže zverejniť bližšie detaily.
Obhajoba spochybňuje kľúčového svedka
Celý incident sa podľa skorších vyjadrení starej mamy poškodeného mladíka odohral kvôli finančnému sporu – jej vnuk mal totiž jednému zo štvorice odcudziť zhruba 700 eur. Obvinení sa k peniazom údajne pokúsili dostať späť tým, že zahrali policajnú akciu a mladíka uniesli. Všetci štyria študenti však vinu popierajú a pri odchode zo súdnej siene odmietli komunikovať s médiami.
Ich právni zástupcovia Peter Buraj a Dominik Škohel označili doterajšie vyšetrovanie aj samotné obvinenie za výrazne problematické a plné chýb. Obhajoba argumentuje najmä tým, že skutok zatiaľ nie je dostatočne preukázaný a celá verzia vyšetrovateľov sa opiera o svedectvo osoby, ktorú označili za absolútne nedôveryhodnú a závislú od drog. V prípade, že súd napokon uzná mladíkov za vinných, okrem vylúčenia zo škôl im hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní desať až pätnásť rokov.