Štvornásobný primátor Brezna Tomáš Abel si v novom volebnom období výrazne prilepší.
4-násobný primátor Brezna Tomáš Abel, ktorý v komunálnych voľbách zvíťazil so ziskom 4 890 hlasov (83,36 percenta), bude v novom volebnom období poberať mesačný plat 7 285 eur. Mestskí poslanci mu na novembrovom ustanovujúcom zastupiteľstve schválili najvyššie zákonom povolené navýšenie o 60 percent zo základného platu 4 553 eur – samotný príplatok tak predstavuje 2 732 eur a nová suma platí od štvrtka 19. novembra, uvádza tnlive.sk.
Výška základného platu sa v Brezne, ktoré malo ku koncu roka 2025 spolu 19 577 obyvateľov, odvíja od populačnej kategórie mesta a priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V porovnaní s nástupom do úradu v roku 2015, keď Abel poberal 2 480 eur mesačne, sa jeho odmena za jedenásť rokov zvýšila o 4 805 eur, čo predstavuje nárast o zhruba 194 percent.
Podľa majetkového priznania priznal za rok 2025 príjmy celkovo vo výške 91 917 eur – z toho 82 125 eur z výkonu verejnej funkcie a 9 792 eur z ďalších zdrojov.
Príplatkov sa v minulosti dvakrát vzdal
Platová krivka breznianskeho primátora pritom nešla nahor úplne priamočiaro. V marci 2015 odmietol zvýšenie s argumentom, že si ho musí najskôr zaslúžiť výsledkami, no už v decembri toho istého roka navrhla šéfka finančnej komisie Mária Majerčíková 40-percentný príplatok za rozpočtový prebytok a úspešné dotácie – od januára 2016 tak zarábal 3 472 eur.
V marci 2020 počas pandémie koronavírusu sa tohto príplatku (približne 1 500 eur mesačne) vzdal v prospech nákupu ochranných prostriedkov pre obyvateľov, no v novembri 2022 mu všetkých 17 prítomných poslancov opäť schválilo maximálny 60-percentný bonus, čím jeho plat stúpol na 5 442 eur.
Výrazné odmeny schvaľujú aj zastupiteľstvá v ďalších mestách a obciach. V Poltári odklepli poslanci primátorovi Petrovi Sitorovi 35-percentné zvýšenie na približne 5 686 eur mesačne, hoci dvaja poslanci hlasovali proti a jeden sa zdržal.