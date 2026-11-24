Podobné prípady zatiaľ na Slovensku potvrdené neboli.
Podvodníci prišli s novým spôsobom, ako pripraviť ľudí o peniaze. Vydávajú sa za zamestnancov mobilných operátorov a zákazníkom ponúkajú telefóny zadarmo alebo za výhodnú cenu. Na podvod upozornila kyberbezpečnostná spoločnosť Malwarebytes, informuje portál Heute.
Podvod sa začína telefonátom, počas ktorého páchatelia získajú osobné údaje zákazníka. Následne na jeho meno objednajú telefón od skutočného operátora. Zariadenie zákazníkovi naozaj doručia, no krátko nato mu podvodníci opäť zavolajú. Tvrdia, že došlo k omylu a poslali mu nesprávny model alebo farbu telefónu.
Zákazníkovi následne pošlú prepravný štítok alebo QR kód na bezplatné vrátenie zásielky. Telefón však putuje priamo k podvodníkom, zatiaľ čo zákazníkovi zostáva povinnosť splácať ho. Podobné prípady zaznamenali napríklad v Kanade, na Slovensku zatiaľ potvrdené neboli.
Odborníci odporúčajú overovať si nečakané ponuky priamo u operátora. Ak zákazník dostane neobjednaný telefón, nemal by ho posielať na adresu od neznámeho volajúceho. Správny postup vrátenia si má overiť cez oficiálnu zákaznícku linku.