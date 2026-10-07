Informáciu potvrdila hovorkyňa správy národného parku Jarmila Hlaváčová.
Riaditeľ Tatranského národného parku (TANAP) Michal Babnič bol v stredu odvolaný z funkcie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa TANAP-u Jarmila Hlaváčová.
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