Prezident chce do rozhovorov s Ruskom zapojiť aj európskych lídrov a opäť otvoril otázku členstva svojej krajiny v NATO.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na čo najskoršie rokovania o ukončení vojny s Ruskom za účasti európskych lídrov. Podľa jeho slov je Ukrajina pripravená rokovať okamžite, pokojne už v utorok.
Zelenskyj uviedol, že partneri Ukrajiny chcú zorganizovať rokovania medzi Ukrajinou, Európou, USA a Ruskom ešte pred Vianocami. Kyjev však dúfa, že sa uskutočnia skôr. Na ďalších rozhovoroch by sa mali zúčastniť aj predstavitelia Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Poľska.
Ukrajinský prezident zároveň opäť vyzval na prijatie svojej krajiny do NATO. Podľa neho by plnohodnotné členstvo predstavovalo účinnejšiu a spoľahlivejšiu ochranu než samostatné bezpečnostné záruky. Zároveň požiadal spojencov o ďalšie systémy protivzdušnej obrany.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte však upozornil, že s prijatím Ukrajiny momentálne nesúhlasia všetci členovia Aliancie. Zdôraznil, že na jej vstup je potrebný jednomyseľný súhlas členských štátov. Zároveň odmietol, aby o rozširovaní NATO rozhodovali krajiny mimo Aliancie vrátane Ruska.