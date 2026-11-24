Spoločnosť zároveň zaznamenala pokles tržieb a vlani skončila v strate.
Nemecký diskontný reťazec KiK zatvára predajne na Slovensku. Posledná prevádzka v Trnave na Trstínskej ceste má skončiť, čím reťazec z mesta úplne odíde. Zatvorenie sa pripravuje aj v obchodnom dome Prior v Nitre, informujú Aktuality.sk.
KiK plánuje v Európe zatvoriť približne 300 predajní, zároveň však chce otvoriť 75 nových. Na Slovensku má aktuálne viac ako 100 prevádzok, no presný počet tých, ktoré zatvorí, zatiaľ nezverejnil.
Reťazcu sa zhoršili aj hospodárske výsledky. V roku 2025 mu na Slovensku klesli tržby o 10,5 % na 57,68 milióna eur. Kým rok predtým dosiahol zisk 1,19 milióna eur, vlani skončil v strate približne 71-tisíc eur.
Podľa odborníka Jozefa Orgonáša stoja za problémami najmä rastúce náklady, rozmach online nakupovania a silnejšia konkurencia reťazcov ako Action, Pepco či TEDi. KiK však zdôrazňuje, že zo Slovenska odísť neplánuje.