Utorkové ráno prinieslo v Česku mimoriadne dramatickú dopravnú nehodu.
V okrese Hradec Králové zasahovali v utorok ráno všetky záchranné zložky pri mimoriadne vážnej zrážke autobusu s osobným vlakom. K nešťastiu došlo na železničnom priecestí pri obci Ohnišťany, informovala česká polícia na sociálnej sieti.
Do akcie sa okrem piatich pozemných posádok zapojil aj vrtuľník leteckej záchrannej služby. Podľa doterajších informácií sa pri náraze zranili traja ľudia cestujúci v autobuse, kým vo vlaku neutrpel zranenia pravdepodobne nikto.
Jedného zo zranených museli napojiť na pľúcnu ventiláciu
Najhoršie dopadol jeden z pasažierov, ktorý utrpel vážne poranenia hlavy, rúk aj nôh. Zdravotníci mu ešte počas zásahu podali krvnú transfúziu a v kritickom stave za podpory umelej pľúcnej ventilácie ho previezli do Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. Ďalší dvaja zranení vyviazli s ľahšími poraneniami hrudníka a dolných končatín a smerovali do nemocnice v Jičíne.
Komunikácia v okolí priecestia zostáva po nehode obojsmerne neprejazdná. Čo presne stálo za zrážkou vlaku s autobusom, zatiaľ nie je jasné a okolnosti nehody preverujú vyšetrovatelia.