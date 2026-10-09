Cena je 3,50 eura za kilogram vlašských orechov.
Sezóna samozberov sa nekončí. V Nových Zámkoch chystajú pilotný ročník netradičného samozberu vlašských orechov. Prvý termín je naplánovaný na piatok 9. októbra, informuje portál Nitrak.
Samozber chystá sad Podunajské orechy na Bezručovej ulici v Nových Zámkoch, oproti družstvu. Vstup do areálu však umožnia iba zaregistrovaným účastníkom.
Portál upozorňuje, že záujemcovia sa na samozber musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online formulára a zároveň si vybrať čas, v ktorom prídu.
Dostupné budú tieto časové intervaly:
8:00 – 9:30
9:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 14:00
Cena je 3,50 eura za kilogram vlašských orechov.