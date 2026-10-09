AKTUÁLNE: Šéf cudzineckej polície v Košiciach čelí obvineniu. Cudzincom mal vybavovať pobyty, na ktoré nemali nárok
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TASR
dnes 9. októbra 2026 o 10:27
Čas čítania 0:26

AKTUÁLNE: Šéf cudzineckej polície v Košiciach čelí obvineniu. Cudzincom mal vybavovať pobyty, na ktoré nemali nárok

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AKTUÁLNE: Šéf cudzineckej polície v Košiciach čelí obvineniu. Cudzincom mal vybavovať pobyty, na ktoré nemali nárok
Zdroj: Refresher

Môže mu hroziť trest odňatia slobody na dva až päť rokov.

Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) policajta Petra Š. služobne zaradeného vo funkcii riaditeľa oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Košiciach. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.


„Podľa doteraz zadokumentovaných dôkazov mal riaditeľ neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nespĺňali zákonom stanovené podmienky. Minimálne v šiestich prípadoch mal vybaviť pobyt občanom zo Sýrie a Číny,“ uviedla Dobiášová. Okrem toho obvinený nemal zabezpečiť začatie administratívneho vyhostenia občana Kanady napriek tomu, že na to bol zákonný dôvod.


„Svojim konaním zabezpečil cudzincom získanie pobytu, na ktorý inak nemali nárok. Môže mu hroziť trest odňatia slobody na dva až päť rokov," dodala hovorkyňa ÚIS.

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