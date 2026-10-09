Môže mu hroziť trest odňatia slobody na dva až päť rokov.
Za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa obvinil vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) policajta Petra Š. služobne zaradeného vo funkcii riaditeľa oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Košiciach. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
„Podľa doteraz zadokumentovaných dôkazov mal riaditeľ neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nespĺňali zákonom stanovené podmienky. Minimálne v šiestich prípadoch mal vybaviť pobyt občanom zo Sýrie a Číny,“ uviedla Dobiášová. Okrem toho obvinený nemal zabezpečiť začatie administratívneho vyhostenia občana Kanady napriek tomu, že na to bol zákonný dôvod.
„Svojim konaním zabezpečil cudzincom získanie pobytu, na ktorý inak nemali nárok. Môže mu hroziť trest odňatia slobody na dva až päť rokov," dodala hovorkyňa ÚIS.