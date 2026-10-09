Výška podpory sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti klienta.
Od 1. januára 2027 vzrastie finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb.
Vyplýva to z dvoch nariadení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré v stredu schválila vláda. Zmeny súvisia s rastom minimálnej mzdy, od ktorej sa príslušné príspevky odvíjajú.
Viac peňazí pôjde do sociálnych služieb
Od nového roku štát zvýši aj príspevky pre vybrané pobytové zariadenia sociálnych služieb. Výška podpory sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti klienta. Valorizačný mechanizmus je určený ako násobok mesačnej minimálnej mzdy, ktorá je v roku 2026 stanovená na úrovni 915 eur:
- I. stupeň: 229 eur mesačne,
- II. stupeň: 458 eur mesačne,
- III. stupeň: 595 eur mesačne,
- IV. stupeň: 824 eur mesačne,
- V. stupeň: 1 007 eur mesačne.
Vyšší príspevok dostanú aj zariadenia krízovej intervencie. Štát im bude prispievať 458 eur mesačne na klienta, teda 5 496 eur ročne.