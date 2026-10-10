Nedá sa vylúčiť, že dotknuté produkty môžu byť kontaminované a spôsobiť zdravotné komplikácie.
Spoločnosť Kaufland Slovenská republika s.r.o. z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa stiahla z predaja vybrané výrobky. Opatrenie sa týka výlučne nižšie uvedených produktov s konkrétnym dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT). Dané produkty boli predávané v predajniach Kaufland.
Stiahnutie z trhu sa vzťahuje na tieto výrobky:
● Nutrilon 1 od narodenia 800g (GTIN/EAN: 8590340104060) – DMT: 01.11.2026
● Nutrilon Advanced 2 od 6M 1 kg (GTIN/EAN: 5900852055188) – DMT: 04.11.2026, 24.12.2026, 18.02.2027
● Nutrilon 1 Poč.ml.ProfuturaDuob.800g § (GTIN/EAN: 8718117612086) – DMT: 10.03.2027, 13.05.2027, 05.11.2027
● Nutrilon 2 Dojč.ml.Prof.Duo.6M 800g § (GTIN/EAN: 8718117612093) – DMT: 28.12.2026
Dodávateľ: Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dôvod preventívneho opatrenia sa vzťahuje na aktualizované odporúčanie týkajúce sa prahovej hodnoty pre cereulid (látka produkovaná baktériou Bacillus cereus). Nedá sa vylúčiť, že dotknuté produkty môžu byť kontaminované a spôsobiť zdravotné komplikácie.
Zákazníci by mali prísne dodržiavať stiahnutie z predaja a nekonzumovať dotknuté výrobky. Zákazníci môžu zakúpené produkty vrátiť v ktorejkoľvek predajni Kaufland a obdržia čiastku v plnej výške naspäť, a to aj bez predloženia pokladničného bloku.
V prípade otázok sme pre zákazníkov k dispozícii aj na bezplatnom telefónnom čísle 0800 152 835. Za spôsobené nepríjemnosti sa všetkým dotknutým osobám ospravedlňujeme.