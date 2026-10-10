Obyvatelia obce na východe Slovenska sa sťažujú na zmenu chuti vody. Obec vysvetlila, čo je za tým
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Radka Klučárová
dnes 10. októbra 2026 o 17:01
Čas čítania 0:34

Obyvatelia obce na východe Slovenska sa sťažujú na zmenu chuti vody. Obec vysvetlila, čo je za tým

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Obyvatelia obce na východe Slovenska sa sťažujú na zmenu chuti vody. Obec vysvetlila, čo je za tým
Zdroj: Pexels/cottonbro studio

Dôvodom zmeny chuti je údajne tohtoročné extrémne sucho.

Obyvatelia Spišského Štvrtka si všimli zmenu chuti vody z vodovodu. Mnohí hovoria o tom, že sa vôbec nedá piť. „V posledných dňoch sa množia podnety a oznamy občanov týkajúce sa odlišnej chuti vody tečúcej z vodovodných kohútikov,“ píše obec na Facebooku.

Obec vysvetľuje, že dôvodom zmeny chuti je extrémne sucho, pre ktoré je nedostatočná výdatnosť vodného zdroja v Liptovskej Tepličke, odkiaľ mali obyvatelia dodávky vody doposiaľ. 

„Z tohto dôvodu sa voda z tohto zdroja dopĺňa aj z iného vodného zdroja. Zmiešanie vody z viacerých zdrojov môže spôsobiť zmenu jej chuti, prípadne mierne odlišný zápach či ďalšie senzorické vlastnosti. Ide o prirodzený dôsledok zmeny pomeru jednotlivých zdrojov,“ ubezpečuje ľudí vedenie obce. 

Podľa oznamu je voda aj napriek zmene chuti zdravotne vyhovujúca a jej kvalita je v poriadku. „Zmena chuti teda nesúvisí so zhoršením kvality vody, ale s aktuálnou situáciou a nutnosťou využívať viac vodných zdrojov.“ 

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Náhľadový obrázok: Pexels/cottonbro studio
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