Dôvodom zmeny chuti je údajne tohtoročné extrémne sucho.
Obyvatelia Spišského Štvrtka si všimli zmenu chuti vody z vodovodu. Mnohí hovoria o tom, že sa vôbec nedá piť. „V posledných dňoch sa množia podnety a oznamy občanov týkajúce sa odlišnej chuti vody tečúcej z vodovodných kohútikov,“ píše obec na Facebooku.
Obec vysvetľuje, že dôvodom zmeny chuti je extrémne sucho, pre ktoré je nedostatočná výdatnosť vodného zdroja v Liptovskej Tepličke, odkiaľ mali obyvatelia dodávky vody doposiaľ.
„Z tohto dôvodu sa voda z tohto zdroja dopĺňa aj z iného vodného zdroja. Zmiešanie vody z viacerých zdrojov môže spôsobiť zmenu jej chuti, prípadne mierne odlišný zápach či ďalšie senzorické vlastnosti. Ide o prirodzený dôsledok zmeny pomeru jednotlivých zdrojov,“ ubezpečuje ľudí vedenie obce.
Podľa oznamu je voda aj napriek zmene chuti zdravotne vyhovujúca a jej kvalita je v poriadku. „Zmena chuti teda nesúvisí so zhoršením kvality vody, ale s aktuálnou situáciou a nutnosťou využívať viac vodných zdrojov.“