V Poľsku v posledných dňoch zadržali 10 tínedžerov pre vyhrážky a plány útokov na školách. Polícia posilnila hliadky
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TASR
dnes 9. októbra 2026 o 10:58
Čas čítania 1:08

V Poľsku v posledných dňoch zadržali 10 tínedžerov pre vyhrážky a plány útokov na školách. Polícia posilnila hliadky

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V Poľsku v posledných dňoch zadržali 10 tínedžerov pre vyhrážky a plány útokov na školách. Polícia posilnila hliadky
Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

Niektorí nemali ani 15 rokov.

Poľská polícia zadržala od štvrtka niekoľko tínedžerov podozrivých z vyhrážok voči žiakom a učiteľom alebo z plánovania násilia v školách. Podľa polície zatiaľ zaistili celkove 10 ľudí, informuje varšavský spravodajca TASR na základe správy agentúry PAP, portálov Onet a RMF FM a siete X.


V piatok zadržali dvoch 15-ročných chlapcov z okresu Pruszkow pri Varšave, ktorí údajne na sociálnych sieťach zverejnili video s vyhrážkami smrťou. „Autori takýchto videí musia počítať s vážnymi dôsledkami,“ varovala varšavská polícia. Vo varšavskej štvrti Bemowo zadržali 13-ročného chlapca, ktorý v triednej skupine zverejnil fotografiu noža a vyhrážal sa inému žiakovi. Tínedžer vysvetlil, že „to urobil z nerozvážnosti“.


V Jozefove pri Varšave zadržali vo štvrtok 14-ročného chlapca, ktorý plánoval priniesť do školy nôž. O jeho ďalšom osude rozhodne rodinný súd.


V Szczytne na severe Poľska polícia v piatok ráno zaistila 16-ročného chlapca podozrivého zo zverejnenia videa s vyhrážkami voči žiakom a učiteľom. Podľa miestnych správ maskovaná osoba vo videu ohlásila útok na školu a držala v ruke nôž.

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Vo štvrtok zadržali aj 17-ročného chlapca podozrivého z natočenia videa s vyhrážkami adresovanými žiakom strednej školy v meste Przasnysz. Polícia preveruje, či plánoval útok, alebo len šíril vyhrážky.


K zadržaniam došlo po sérii násilných činov v školách. Vo štvrtok 15-ročný absolvent školy v obci Leszczydol-Nowiny napadol troch zamestnancov školy a zabil 37-ročnú školníčku. Deň predtým v Ostroleke 19-ročný mladík zranil nožom deväť osôb, ktoré nie sú v ohrození života.
V stredu polícia v Sierpci zadržala 17-ročného mladíka, ktorý údajne avizoval, že v škole spácha niečo zlé a polícia v jeho telefóne našla vyhľadávania týkajúce sa plánovania útoku.
Polícia overuje správy o údajnej internetovej výzve, ktorá má podnecovať žiakov k útokom na školy. Zatiaľ však tieto informácie nepotvrdila. Posilnené boli aj policajné hliadky pri školách.

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Náhľadový obrázok: TASR - Adriána Hudecová
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