Polícia prípad preveruje v súvislosti s trestným činom usmrtenia.
Pri ťažobných prácach v katastri obce Jablonica v okrese Senica zomrel 35-ročný muž. Na facebooku o tom informovala polícia.
Policajtov vyslali v sobotu podvečer k priehrade, kde malo dôjsť k zavaleniu muža stromom. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Polícia prípad preveruje v súvislosti s trestným činom usmrtenia.
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