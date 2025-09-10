Ide o reakciu na zvýšené riziko ohrozenia bezpečnosti a územnej celistvosti Poľska.
Poľský premiér Donald Tusk v stredu vo vystúpení pred poslancami Sejmu oznámil, že vláda spoločne s prezidentom Karolom Nawrockým rozhodla o podaní návrhu na spustenie konzultácií podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
„Rozhodnutiu o aktivovaní článku 4 predchádzali moje konzultácie s prezidentom. Je to naše spoločné odporúčanie a spoločné rozhodnutie,“ uviedol Tusk. Pripomenul, že článok 4 zakotvuje povinnosť spojencov konzultovať vždy, keď je ohrozená územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek členského štátu. „Článok 4 je len úvodom k hlbšej spolupráci na posilnení bezpečnosti nášho neba a našej hranice, ktorá je hranicou NATO. A slová v žiadnom prípade nepostačujú,“ zdôraznil Tusk.
Dodal, že Poľsko bude počas konzultácií očakávať od partnerov väčšiu praktickú podporu.
Podľa Tuska sa Poľsko ocitlo v situácii, ktorá je neporovnateľne nebezpečnejšia ako doterajšie incidenty, no krajina nie je vo vojne. Vo vojne nie je len Ukrajina, Rusko sa rozhodlo vyhlásiť konfrontáciu celému slobodnému svetu.
„Budeme mobilizovať našich spojencov, počnúc Washingtonom a končiac najmenšími štátmi NATO,“ povedal Tusk. Upozornil na riziko dezinformácií a hybridných aktivít, ktoré majú v Poľsku vyvolať paniku, chaos a politické napätie. Vyzval politické strany, médiá i verejnosť na zodpovednosť a využívanie oficiálnych, overených informácií. Jednotná komunikácia a jednotné konanie sú kľúčom k účinnej obrane a odstrašeniu, konštatoval Tusk.