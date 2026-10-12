Slovensko by mohli na začiatku zimy čakať teplejšie, zamračené dni s menším množstvom snehu.
Slovensko by tento rok mohla čakať miernejšia zima s menším množstvom snehu. Dôvodom je silný klimatický jav El Niño, ktorý ovplyvňuje počasie na celom svete. Podľa portálu iMeteo.sk môže tento jav tento rok narušiť zaužívané meteorologické vzorce, informuje iMeteo.sk.
El Niño vzniká pri nezvyčajnom oteplení povrchových vôd Tichého oceána. Tento jav mení prúdenie vzduchu a rozloženie zrážok, takže niektoré oblasti zasahujú silné dažde, zatiaľ čo inde prevláda sucho.
Začiatok zimy môže byť teplejší a bez snehu
V novembri a decembri by na Slovensku mohlo prevládať teplejšie a suchšie počasie. Namiesto zasneženej krajiny nás tak môže čakať takzvaná sivá zima, pre ktorú sú typické zamračené dni a nedostatok snehu, najmä v nižších polohách.
V januári a februári sa však situácia môže zmeniť. El Niño môže nepriamo prispieť k oslabeniu polárneho víru, čo by mohlo umožniť prenikanie studeného vzduchu do strednej Európy.
Meteorológovia preto nevylučujú ani náhle ochladenia, silnejšie mrazy či sneženie. Ide však o možné scenáre, nie o istú predpoveď počasia na celú zimu.