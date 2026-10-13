K ukončeniu konania podľa maďarského zastúpenia pri EÚ prispeli protikorupčné opatrenia novej vlády.
Európska únia v utorok oficiálne ukončila konanie voči Maďarsku, ktoré sa týkalo podmienok čerpania eurofondov. Budapešť tak získa prístup k 4,2 miliardy eur z európskych financií.
Maďarsko opäť získa prístup k európskym programom
Ukončenie konania umožní maďarským univerzitám a výskumným inštitúciám opäť naplno využívať programy Erasmus+ a Horizont.
Maďarský parlament zároveň schválil zmenu zákona o ochrane detí, ktorá nahrádza kontroverznú legislatívu z roku 2021 kritizovanú za diskrimináciu LGBTI+ ľudí.
Konanie sa skončilo po viac ako štyroch rokoch. Podľa maďarského zastúpenia pri EÚ k tomu prispeli najmä protikorupčné opatrenia, ktoré v posledných mesiacoch zaviedla nová vláda strany TISZA.