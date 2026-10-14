Maximálny jackpot dosiahla lotéria už jedenástykrát vo svojej histórii.
V európskej lotérii Eurojackpot padla maximálna možná výhra 120 miliónov eur. Šťastným výhercom utorkového žrebovania (13. októbra) sa stal hráč z Nemecka, ktorý uhádol všetkých päť hlavných čísel aj dve dodatkové, informuje o tom slovenská národná lotériová spoločnosť. Výhernými číslami boli 11, 17, 20, 22 a 35, dodatkovými číslami 4 a 8.
Maximálny jackpot padol už jedenástykrát
Eurojackpot dosiahol maximálnu hodnotu 120 miliónov eur už jedenástykrát v histórii lotérie. Celú sumu doteraz získalo osem jednotlivých výhercov, napríklad z Nemecka, Česka, Dánska či Nórska.
V ďalších dvoch prípadoch sa o maximálny jackpot podelili vždy dvaja hráči. Každý z nich si odniesol 60 miliónov eur.