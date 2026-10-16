Po dosiahnutí plnej prevádzky dokáže tento blok pokryť približne 13 percent celkovej spotreby elektriny na Slovensku.
Vo štvrtok presne o 20:41 h došlo k historickému momentu – Slovenské elektrárne (SE) úspešne prifázovali prvý turbogenerátor 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do slovenskej elektrizačnej siete. Blok tak po prvý raz v histórii začal reálne dodávať elektrinu koncovým odberateľom.
„Je to moment, na ktorý čakali generácie ľudí, ktoré tento projekt pripravovali, stavali a uvádzali do prevádzky. Dnes vidíme výsledok ich práce v podobe nového nízkoemisného zdroja elektriny pre Slovensko,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.
K prvému pripojeniu došlo pri 20-percentnom výkone reaktora. Prepojeniu predchádzali prísne technické previerky – elektrina z generátora musela presne ladiť s napätím, frekvenciou aj fázou v celoštátnej sústave.
Pokryje vyše desatinu slovenskej spotreby
Štvrtý blok Mochoviec disponuje dvoma turbogenerátormi a celkovým inštalovaným výkonom 471 megawattov. Akonáhle nabehne na plnú kapacitu, ročne vyprodukuje približne 3,5 milióna megawatthodín elektriny, čo predstavuje zhruba 13 percent celkovej ročnej spotreby Slovenska.
Čo bude nasledovať?
Prvé prifázovanie neznamená okamžitý koniec uvádzania do prevádzky: Na rad prichádza pripojenie druhého turbogenerátora. Blok následne čakajú komplexné zaťažkávacie skúšky pri postupnom zvyšovaní výkonu až na sto percent nominálnej kapacity. Celý proces prebieha pod dohľadom Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD).
Slovenské elektrárne v súčasnosti zabezpečujú približne 66 percent celkovej výroby elektriny v krajine. Po odstavení poslednej uhoľnej elektrárne v roku 2024 vyrábajú všetku energiu bez priamych emisií oxidu uhličitého. V portfóliu majú päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne, ktoré dopĺňajú moderné batériové úložiská v Novákoch a Dobšinej.