Za transakciu, ktorú odobril vládny kabinet na návrh premiéra Roberta Fica, štát zaplatí 189,4 milióna eur.
Odkúpenie 49-percentného balíka akcií schválil vládny kabinet na návrh premiéra Roberta Fica koncom septembra. Štát za podiel zaplatí 189,4 milióna eur zo štátnych finančných aktív prostredníctvom vytvoreného kapitálového fondu spoločnosti JAVYS.
Získaním 100 percent akcií JESS dostáva Slovensko pod kontrolu kompletnú dokumentáciu, získané povolenia aj neobmedzené rozhodovacie právomoci. Podľa slov šéfa českej skupiny ČEZ Daniela Beneša prinieslo takmer 17 rokov spoločnej práce ovocie a Jaslovské Bohunice sú v súčasnosti najlepšie pripraveným miestom na výstavbu jadrovej elektrárne v celej Európe.
Projekt má v tejto chvíli úspešne schválenú štúdiu realizovateľnosti, osvedčenie od rezortu hospodárstva na rezerváciu výkonu aj kladné záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Zároveň disponuje povolením na umiestnenie podľa atómového zákona, majetkovo vyrovnanými pozemkami a už spusteným konaním o územnom rozhodnutí.
Účet presiahne 10 miliárd eur
Nový jadrový zdroj s inštalovaným výkonom do 1 200 megawattov bol vládou označený za strategickú investíciu. Predpokladané náklady na celú výstavbu sa odhadujú na minimálne 10,938 miliardy eur.
Prebratím celého podielu pod štátne krídla preberá slovenská vláda plnú zodpovednosť za manažment, povoľovacie procesy aj samotnú realizáciu stavby. Finálne dokončenie a spustenie nového bloku do prevádzky je naplánované na rok 2040.