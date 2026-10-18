Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) si posvietil na Bytovú agentúru rezortu ministerstva obrany a odhalil sériu závažných pochybení.
Ministerstvo obrany dostalo ešte v júli tohto roka pokutu za viacero zákaziek. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) kontroloval Bytovú agentúru rezortu ministerstva obrany. Za viacero pochybení vyčíslil ÚVO pokutu na viac ako 15-tisíc eur. Vyplýva to z rozhodnutia a vyjadrenia ÚVO pre TASR.
„Okrem neaplikovania prísnejšieho postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa kontrolovaný (Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany) dopustil viacerých iných porušení, ktoré sa týkali napríklad nevyhotovenia referencie, správy o zákazke a pod.
Všetky zistené porušenia a dôvody uloženia pokuty sú podrobne popísané v predmetnom rozhodnutí. Udelená pokuta bola Ministerstvom obrany SR uhradená,“ uviedla pre TASR hovorkyňa úradu Simona Brejová.
Úrad v rozhodnutí skonštatoval viacero porušení zákona o verejnom obstarávaní. Išlo napríklad o rozdelenie zákazky tak, aby sa dostala pod finančný limit, nad ktorým platia pre obchody štátu iné pravidlá.