Ministerstvo obrany dostalo pokutu vyše 15-tisíc eur. ÚVO odhalil pochybenia pri zákazkách bytovej agentúry
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TASR
dnes 18. októbra 2026 o 9:03
Čas čítania 0:31

Ministerstvo obrany dostalo pokutu vyše 15-tisíc eur. ÚVO odhalil pochybenia pri zákazkách bytovej agentúry

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Ministerstvo obrany dostalo pokutu vyše 15-tisíc eur. ÚVO odhalil pochybenia pri zákazkách bytovej agentúry
Zdroj: Tasr-Jaroslav Novák

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) si posvietil na Bytovú agentúru rezortu ministerstva obrany a odhalil sériu závažných pochybení.

Ministerstvo obrany dostalo ešte v júli tohto roka pokutu za viacero zákaziek. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) kontroloval Bytovú agentúru rezortu ministerstva obrany. Za viacero pochybení vyčíslil ÚVO pokutu na viac ako 15-tisíc eur. Vyplýva to z rozhodnutia a vyjadrenia ÚVO pre TASR.

„Okrem neaplikovania prísnejšieho postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa kontrolovaný (Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany) dopustil viacerých iných porušení, ktoré sa týkali napríklad nevyhotovenia referencie, správy o zákazke a pod.

Všetky zistené porušenia a dôvody uloženia pokuty sú podrobne popísané v predmetnom rozhodnutí. Udelená pokuta bola Ministerstvom obrany SR uhradená,“ uviedla pre TASR hovorkyňa úradu Simona Brejová.

Úrad v rozhodnutí skonštatoval viacero porušení zákona o verejnom obstarávaní. Išlo napríklad o rozdelenie zákazky tak, aby sa dostala pod finančný limit, nad ktorým platia pre obchody štátu iné pravidlá.

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Náhľadový obrázok: TASR - Pavel Neubauer
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