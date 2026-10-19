Víkendová túra v Západných Tatrách sa skončila obrovskou tragédiou.
Horskí záchranári zasahovali v sobotu (17. 10.) popoludní v Západných Tatrách, kde sa na reťazovom úseku na Skriniarkach pod Gankovou kopou pošmykol 52-ročný poľský turista a po páde pod stenu utrpel smrteľné zranenia. Horská záchranná služba (HZS) o tom v nedeľu informovala na svojej webovej stránke.
Na miesto nešťastia vyrazili horskí záchranári slúžiaci v oblastnom stredisku Zverovka a o súčinnosť požiadali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „Tá pribrala na palubu dvoch záchranárov, ktorí spolu s lekárom VZZS pokračovali na miesto pádu turistu. Žiaľ, lekár mohol konštatoval už iba smrť v dôsledku zranení nezlučiteľných zo životom,“ priblížila HZS.
Telesné pozostatky muža boli následne transportované Letkou Ministerstva vnútra SR na Zverovku a odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi.