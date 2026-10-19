Zásah si vyžiadal postupné rozoberanie strešnej konštrukcie a nasadenie špeciálneho rezacieho a hasiaceho zariadenia. Majiteľovi vznikla devastačná materiálna škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 130-tisíc eur.
Sobotné (17.10.) predpoludnie v obci Liptovský Trnovec (okres Liptovský Mikuláš) poznačil ničivý požiar. Krátko pred dvanástou hodinou, o 11:48, bol na operačné stredisko nahlásený požiar strešnej konštrukcie rodinného domu.
K udalosti okamžite vyrazili profesionálni hasiči z hasičských staníc v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Hrádku, ktorým prišli na pomoc aj členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí Liptovský Trnovec a Liptovský Mikuláš.
Špeciálna rezacia technika
Hasiči museli pri zásahu postupovať mimoriadne obozretne. Požiar likvidovali z vonkajšej strany aj priamo z interiéru nehnuteľnosti za pomoci autonómnych dýchacích prístrojov.
Na skrotenie plameňov nasadili viacero C prúdov, vysokotlakový prúd a taktiež špecializované rezacie a hasiace zariadenie Cristanini. Zásah komplikovala samotná strecha, ktorej konštrukciu museli zasahujúci záchranári postupne rozoberať, aby odhalili a uhasili všetky skryté ohniská.
Škoda sa vyšplhala na 130-tisíc eur
Hoci sa plamene podarilo dostať pod kontrolu a zabrániť ešte väčšiemu rozšíreniu, oheň zanechal na objekte spúšť. Priama materiálna škoda bola u majiteľa domu predbežne odhadnutá na 130 000 eur.
Čo presne požiar spôsobilo, zatiaľ nie je známe. Presné okolnosti a príčinu vzniku ohňa prešetruje privolaný zisťovateľ príčin požiarov.