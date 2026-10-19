Akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie drogovej kriminality.
Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru (PZ) v súčinnosti s ďalšími útvarmi PZ vykonávajú v pondelok od skorých ranných hodín policajnú akciu s krycím názvom Finisher 2 na území okresu Martin. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, akcia je zameraná na odhaľovanie a objasňovanie drogovej kriminality.
Polícia upozornila, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie. „O ďalšom vývoji a výsledkoch akcie budeme informovať, keď to procesná situácia dovolí,“ dodala polícia.
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