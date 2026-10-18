Nočná zábava stoviek mladých ľudí v mestskej športovej hale v Komárne sa v noci zo soboty na nedeľu predčasne skončila masívnym policajným zásahom.
Sobotná noc v športovej hale v Komárne nabrala poriadne divoký spád. Na podujatí Hungarian Stars HipHop UV Color Party sa zabávalo viac ako 1 500 prevažne mladých ľudí, keď do rozbehnutej akcie zasiahol anonym s nahlásenou výbušninou.
Približne pol hodinu po polnoci museli organizátori hudbu okamžite stíšiť a namiesto pokračovania žúru prišla na rad núdzová evakuácia celej haly.
Alkohol, kolapsy a podozrenia na zlomeniny
Problémy sa však na mieste kopili už dlho pred príchodom policajných ťažkoodencov a pyrotechnikov. Občianska stráž Slovenskej republiky potvrdila, že od 19:00 do polnoci musela zasahovať takmer v desiatke urgentných prípadov, pričom hlavnú rolu zohral nezvládnutý alkohol a agresivita.
„Išlo o vážne zdravotné komplikácie súvisiace s nadmernou konzumáciou alkoholu, poruchy vedomia, ako aj zranenia s podozrením na zlomeninu nosa či ruky. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby nás päťkrát kontaktovalo so žiadosťou o pomoc. V jednom prípade bol potrebný aj zásah posádky záchrannej zdravotnej služby,“ informovala Občianska stráž.
Zastavená doprava a nočná previerka pyrotechnikov
Definitívnu bodku za akciou dal až telefonát oznamujúci bombový útok. Polícia po prijatí hrozby nenechala nič na náhodu, vypratala dav z haly a odrezala lokalitu od bežného sveta.
„Okolie sme uzavreli, doprava v bezprostrednom okolí športovej haly bola zastavená,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa z Nitry Viktória Borloková.
Do vyprataného objektu následne nastúpili pyrotechnici so špeciálnym vybavením. Dôkladná pyrotechnická kontrola napokon akúkoľvek prítomnosť nálože či nebezpečných látok vylúčila.
Celé bezpečnostné manévre pokračovali až do skorých ranných hodín. Volajúci, ktorý stovkám ľudí zmaril večer a vyvolal paniku, však spravodlivosti nemusí uniknúť – polícia už oficiálne začala trestné stíhanie vo veci prečinu šírenia poplašnej správy.