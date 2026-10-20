Bezpečnostný úrad upozorňuje, že po jej nainštalovaní nemusí stačiť ani zmena hesiel.
Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) varuje pred novou vlnou podvodných SMS správ, v ktorých sa útočníci vydávajú za kuriérsku spoločnosť GLS. Príjemcom tvrdia, že doručenie ich zásielky bolo pozastavené pre chýbajúce číslo domu a vyzývajú ich na doplnenie údajov cez priložený odkaz.
Po kliknutí na odkaz sa môže stiahnuť škodlivá aplikácia GLS.apk. Ak si ju používateľ nainštaluje a povolí jej prístup k zariadeniu, útočníci môžu získať citlivé údaje z mobilného telefónu.
NBÚ preto odporúča neotvárať podozrivé odkazy a stav zásielok overovať výhradne cez oficiálnu stránku alebo aplikáciu GLS.
Ak si už používateľ škodlivú aplikáciu nainštaloval, samotná zmena hesiel nemusí stačiť. Úrad odporúča obnoviť továrenské nastavenia telefónu a heslá zmeniť z iného, bezpečného zariadenia.