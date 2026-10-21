Za nedávnym ochromením ukrajinských vojenských systémov stojí priamo Elon Musk.
Ukrajinské jednotky na fronte čelia vážnemu výpadku kľúčovej technológie. Denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na amerických úradníkov informoval, že to bol osobne Elon Musk, kto nariadil priškrtiť vojenskú satelitnú sieť Starshield, ktorú Ukrajina využíva na riadenie operácií.
Zistenia priamo vyvracajú Muskove predošlé tvrdenia, že o obmedzení služieb SpaceX rozhoduje výlučne americká armáda alebo Biely dom. Predstavitelia americkej administratívy dali od kroku ruky preč. Minister zahraničných vecí Marco Rubio potvrdil, že Washington o spomalení vopred nevedel a Trump nemá s rozhodnutiami Muska a siete Starshield nič spoločné.
Napäté vzťahy USA - Ukrajina
Minister obrany Pete Hegseth uviedol, že Pentagon žiadne reštrikcie nenariadil. Donald Trump už skôr poprel, že by o zásah proti sieti žiadal.
K obmedzeniu pripojenia došlo krátko po tom, čo Trump verejne kritizoval ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie. Dôsledky na bojisku boli okamžité – satelitné spojenie sa preruší vždy, keď ukrajinský dron prekročí rýchlosť zhruba 160 km/h. To ukrajinským silám znemožnilo zachytávať a likvidovať rýchle ruské rakety a prúdové drony.
Rokovanie v Rusku
Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff pricestoval do Petrohradu na rokovania s Vladimirom Putinom, pričom hlavnou témou je hľadanie možností, ako ukončiť vojnu na Ukrajine.
Schôdzka nadväzuje na utorkové rozhovory v Osle s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi partnermi a má pripraviť pôdu pre priame trojstranné rokovania medzi Kyjevom, Moskvou a Washingtonom.
Moskva energetické prímerie naďalej odmieta, pričom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol: „Potrebujeme mier, nie prímerie.“ Volodymyr Zelenskyj trvá na tom, že Ukrajina musí sedieť za stolom pri akýchkoľvek rokovaniach veľmocí týkajúcich sa jej budúcnosti, a opakovane vyzýva na trojstranný summit lídrov.
Do Petrohradu mieri aj čínsky premiér Li Čchiang, ktorý sa má v rovnaký deň takisto stretnúť s ruským prezidentom.