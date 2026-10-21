Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát
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TASR
dnes 21. októbra 2026 o 14:15
Čas čítania 1:11

Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát

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Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát
Zdroj: TASR/AP/James Ross

Nezávislá poslankyňa federálneho parlamentu Helen Hainesová prišla po pondelkovom útoku pred svojou regionálnou kanceláriou o obe dolné končatiny.

65-ročná nezávislá poslankyňa Helen Hainesová sa stala obeťou chladnokrvného útoku priamo pred svojou poslaneckou kanceláriou v meste Wangaratta v štáte Viktória. Priebeh udalosti potvrdzuje mimoriadnu agresivitu – útočník za volantom veľkého terénneho vozidla Toyota Land Cruiser do političky podľa zistení polície vrazil úmyselne, a to hneď dvakrát za sebou.

Chirurgom sa končatiny nepodarilo zachrániť

Hoci je poslankyňa v súčasnosti v stabilizovanom stave, rozsah devastačných poranení bol priveľký. Jej manžel Phil Haines v stredu priamo z melbournskej nemocnice oznámil tragické správy o zákrokoch lekárov. Uviedol, že Helen v pondelok amputovali ľavú nohu a lekári dúfali, že pravú končatinu sa podarí zachrániť. Ranné informácie od chirurgov však potvrdili, že nakoniec musela podstúpiť aj amputáciu pravej nohy.

Útočníkovi hrozí 10-ročný trest

Polícia priamo na mieste spacifikovala a zadržala 43-ročného Brendana Nugenta. Vyšetrovatelia ho obvinili z nebezpečnej jazdy, úmyselného spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a z ťažkého ublíženia na zdraví verejnému činiteľovi pri výkone jeho funkcie. Za tieto skutky mu hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov. Podľa súdnych záznamov, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters, čelí obvinený aj dodatočným stíhaniam za nelegálne pestovanie a prechovávanie konopy.

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Motív tohto ojedinelého útoku na voleného zástupcu zostáva naďalej predmetom intenzívneho vyšetrovania. Nugent sa v stredu nakrátko postavil pred sudcu. Jeho právny zástupca na pojednávaní argumentoval tým, že jeho klient trpí vzácnou neurologickou poruchou miechy – transverznou myelitídou – a v čase incidentu sa zároveň liečil z otrasu mozgu. Súdny proces bol nateraz odročený na 4. februára.

Spoločnosť stráca schopnosť slušne nesúhlasiť

Tragédia vyvolala v celej krajine vlnu solidarity a rázne odsúdenie politicky či spoločensky motivovaného násilia. K útoku sa oficiálne vyjadrila aj generálna guvernérka Austrálie Sam Mostynová, ktorá verejnosť vyzvala k zastaveniu radikalizácie. Zdôraznila, že Austrálčania túžia po láskavosti a starostlivosti a kladú si otázku, prečo sa v spoločnosti vytratila schopnosť vyjadrovať vzájomný nesúhlas slušným a rešpektujúcim spôsobom.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Mick Tsikas
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