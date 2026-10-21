Veľkoobchodný reťazec METRO varuje zákazníkov pred konzumáciou mandľových plátkov vlastnej značky.
Veľkoobchodná sieť METRO pristúpila k okamžitému stiahnutiu balenia mandľových plátkov s označením 290035 MC Mandle jádra plátky 220 g. Laboratórne testy v produkte potvrdili prítomnosť baktérie Clostridium botulinum, ktorá predstavuje vážne zdravotné riziko. Predajca dôrazne vyzýva ľudí, aby produkt v žiadnom prípade nekonzumovali a nepoužívali ho pri varení či pečení.
Výstraha platí pre dve výrobné šarže: L26222612 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 31. augusta 2027 a L26113912 s minimálnou trvanlivosťou do 31. mája 2027. Závadný tovar sa na pultoch predajní nachádzal v období od 19. júna do 20. októbra 2026.
Zákazníci môžu nebezpečný produkt odovzdať v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO najneskôr do 30. novembra 2026. Po predložení pokladničného bloku im personál vráti peniaze v plnej výške. Ak bloček nemáš, na zákazníckej recepcii ti na počkanie vystavia jeho duplikát, aby sa proces vrátenia zbytočne nekomplikoval.