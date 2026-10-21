Večerná dráma na Horehroní. Pre masívny únik plynu museli urýchlene evakuovať internát plný študentov
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 21. októbra 2026 o 17:15
Čas čítania 0:41

Večerná dráma na Horehroní. Pre masívny únik plynu museli urýchlene evakuovať internát plný študentov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Večerná dráma na Horehroní. Pre masívny únik plynu museli urýchlene evakuovať internát plný študentov
Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj

Pokojný utorkový večer v Brezne prerušil nebezpečný incident.

Utorkový podvečer na Horehroní poznačil zásah záchranných zložiek. Na tiesňovú linku bol v utorok 20. októbra krátko po osemnástej hodine nahlásený únik plynu na ulici Boženy Němcovej v Brezne.

Na miesto boli okamžite vyslaní hasiči zo staníc v Brezne, Zvolene a Pliešovciach. Prieskum priamo v teréne potvrdil, že došlo k narušeniu a úniku zo stredotlakového plynovodného potrubia, čo predstavovalo potenciálne riziko výbuchu či otravy.

Z internátu museli vyviesť takmer 30 študentov

Záchranári museli pre bezpečnosť ľudí v okolí pristúpiť k rýchlej evakuácii. Z priľahlej budovy internátu a susedného objektu vyviedli do bezpečia dovedna 35 ľudí. Bezprostredné ohrozenie sa týkalo najmä 29 ubytovaných študentov, jednej vychovávateľky a piatich ďalších zamestnancov zariadenia.

Zasahujúci hasiči vymedzili bezpečnostný perimeter a ovzdušie v okolí havárie priebežne kontrolovali prenosnými analyzátormi plynov, pričom na meranie koncentrácie nebezpečných látok využili aj špeciálnu techniku Sniffer.

V spolupráci s privolanou pohotovostnou poruchovou službou spoločnosti SPP sa technikom podarilo porušené potrubie zabezpečiť a nebezpečný únik definitívne zastaviť. Vďaka rýchlej reakcii zložiek sa celá udalosť zaobišla bez ujmy na zdraví a nikto neutrpel zranenia.

15. októbra 2026 o 19:14 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
19. októbra 2026 o 19:15 Čas čítania 0:28 Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
21. októbra 2026 o 10:38 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Krimi
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:38
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
pred 2 dňami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
dnes o 11:02
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
pred hodinou
Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
dnes o 15:45
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
dnes o 10:38
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 17:20
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
dnes o 11:02
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
pred 2 dňami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 18:05
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
16. 10. 2026 9:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
17. 10. 2026 10:31
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
16. 10. 2026 13:17
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
1
14. 10. 2026 16:14
Vo verejnej správe má pribudnúť viac ako 2 500 zamestnancov. Štát na ich platy a ďalšie výdavky vyčlení miliardy eur
Vo verejnej správe má pribudnúť viac ako 2 500 zamestnancov. Štát na ich platy a ďalšie výdavky vyčlení miliardy eur
14. 10. 2026 15:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Lifestyle news
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
dnes o 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
dnes o 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
včera o 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 2 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Slovensko Všetko
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 2 hodinami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
Komunálne a župné voľby nás čakajú 24. októbra.
Spolužiakom sa vyhrážal, že ich dobodá: 19-ročného stredoškoláka v Žiline poslal súd do väzby
dnes o 15:41
Spolužiakom sa vyhrážal, že ich dobodá: 19-ročného stredoškoláka v Žiline poslal súd do väzby
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
dnes o 15:45
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
Cez víkend si pospíme o hodinu dlhšie: Čaká nás zmena času, tento rok prichádza v nezvyčajne skorom termíne
dnes o 16:30
Cez víkend si pospíme o hodinu dlhšie: Čaká nás zmena času, tento rok prichádza v nezvyčajne skorom termíne
Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
pred hodinou
Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
Zuzana Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry v prospech Matúša Valla: Žiada novú sekciu na magistráte
dnes o 15:35
Zuzana Šubová je ochotná vzdať sa kandidatúry v prospech Matúša Valla: Žiada novú sekciu na magistráte
Slovensko Všetko
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 2 hodinami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
dnes o 15:41
Spolužiakom sa vyhrážal, že ich dobodá: 19-ročného stredoškoláka v Žiline poslal súd do väzby
dnes o 15:45
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
dnes o 06:36
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
15. 10. 2026 15:31
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
včera o 08:49
Od januára čaká živnostníkov a podnikateľov veľká zmena. Nové povinnosti sa dotknú aj neplatiteľov DPH

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 2 hodinami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
Komunálne a župné voľby nás čakajú 24. októbra.
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
dnes o 15:45
PRIESKUM: Smer sa dotiahol na Progresívne Slovensko, Hlas je na dne
Filip Kuffa ministrom nebude
dnes o 15:12
Filip Kuffa ministrom nebude
Útok vo vlaku v Martine
dnes o 10:41
Útok vo vlaku v Martine
Filip Kuffa a SIS
včera o 12:30
Filip Kuffa a SIS
Viac