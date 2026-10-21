Pokojný utorkový večer v Brezne prerušil nebezpečný incident.
Utorkový podvečer na Horehroní poznačil zásah záchranných zložiek. Na tiesňovú linku bol v utorok 20. októbra krátko po osemnástej hodine nahlásený únik plynu na ulici Boženy Němcovej v Brezne.
Na miesto boli okamžite vyslaní hasiči zo staníc v Brezne, Zvolene a Pliešovciach. Prieskum priamo v teréne potvrdil, že došlo k narušeniu a úniku zo stredotlakového plynovodného potrubia, čo predstavovalo potenciálne riziko výbuchu či otravy.
Z internátu museli vyviesť takmer 30 študentov
Záchranári museli pre bezpečnosť ľudí v okolí pristúpiť k rýchlej evakuácii. Z priľahlej budovy internátu a susedného objektu vyviedli do bezpečia dovedna 35 ľudí. Bezprostredné ohrozenie sa týkalo najmä 29 ubytovaných študentov, jednej vychovávateľky a piatich ďalších zamestnancov zariadenia.
Zasahujúci hasiči vymedzili bezpečnostný perimeter a ovzdušie v okolí havárie priebežne kontrolovali prenosnými analyzátormi plynov, pričom na meranie koncentrácie nebezpečných látok využili aj špeciálnu techniku Sniffer.
V spolupráci s privolanou pohotovostnou poruchovou službou spoločnosti SPP sa technikom podarilo porušené potrubie zabezpečiť a nebezpečný únik definitívne zastaviť. Vďaka rýchlej reakcii zložiek sa celá udalosť zaobišla bez ujmy na zdraví a nikto neutrpel zranenia.