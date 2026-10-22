O polnoci zo stredy na štvrtok (22. októbra) sa na Slovensku oficiálne skončila kampaň pred spojenými komunálnymi a regionálnymi voľbami a začalo platiť prísne 48-hodinové volebné moratórium.
Kampaňový maratón, ktorý odštartoval ešte 24. júna, oficiálne dobehol do cieľa. V stredu 21. októbra minútu pred polnocou sa pre kandidátov uzavrela možnosť presviedčať voličov. Úderom polnoci vstúpilo do platnosti 48-hodinové volebné moratórium, ktoré potrvá až do sobotňajšieho večera, kedy sa uzavrú volebné miestnosti.
Voliči si v sobotu 24. októbra v čase od 7:00 do 20:00 vyberú nových primátorov, starostov, mestských a obecných poslancov, ako aj predsedov a poslancov samosprávnych krajov.
Stopka pre platené reklamy na sieťach aj prieskumy
Moratórium prináša prísne pravidlá nielen pre tradičné médiá, ale aj pre internetový priestor. Až do ukončenia hlasovania platí zákaz zverejňovania prieskumov verejnej mienky aj akýchkoľvek informácií hodnotiacich kandidátov a strany v televízii, rádiách, tlači či online spravodajstve.
Zásadné obmedzenia platia pre sociálne siete. Politické subjekty ani nezhttps://news.refresher.sk/213783-Zelenskyj-pripustil-zmrazenie-konfliktu-na-frontovej-linii-Ziada-primerie-diplomaciu-a-zaruky-od-USA-a-Europyávislí kandidáti nesmú počas moratória cieliť na používateľov platenú reklamu ani sponzorovať príspevky. Pokiaľ však kandidát publikuje obyčajný, neplatený status, zákon to za porušenie pravidiel nepovažuje.
Billboardy zostávajú, polepené autá musia stáť
Zákon detailne pamätá aj na vizuál v uliciach:
- Statické pútače: Klasické papierové billboardy a vylepené plagáty, ktoré sa v mestách a obciach objavili ešte pred začiatkom moratória, kandidáti odstraňovať nemusia.
- Digitálna reklama: Svetelné reklamné tabule a LED obrazovky zobrazujúce videokampaň musia byť počas moratória povinne vypnuté.
- Kampaň na kolesách: Presun áut, dodávok či autobusov s viditeľným kampaňovým vizuálom je v čase moratória zakázaný.
Kampaň pred tohtoročnými voľbami trvala štyri mesiace a viesť ju mohli výhradne samotní kandidáti a kandidujúce strany; činnosť takzvaných tretích strán bola zo zákona vylúčená. O tom, kto zasadne na kľúčové stoličky v regiónoch, rozhodnú obyvatelia už túto sobotu.