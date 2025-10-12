Zima na Slovensku môže priniesť viac snehu.
- Nadchádzajúca zima by mohla byť na Slovensku zasneženejšia ako tie posledné, informuje portál iMeteo.
- Klimatický jav La Niña, ktorý sa začal formovať v druhej polovici tohto roka, totiž ovplyvňuje globálne prúdenie vzduchu a môže priniesť častejšie vpády studeného vzduchu do strednej Európy.
- Podľa klimatológov NASA a NOAA sa La Niña udrží pravdepodobne až do jari 2026.
- Na Slovensku môže spôsobiť premenlivé zimné počasie. V nížinách sa môžu striedať dažďové a snehové epizódy, zatiaľ čo na severe a v horských oblastiach sa očakáva viac snehu než v uplynulých rokoch.
Širší kontext: Zima by tento rok mohla mať typickejší priebeh s mrazmi, výkyvmi teplôt a niekoľkými dlhšími obdobiami sneženia. Extrémne mrazy alebo rekordne dlhú zimu však meteorológovia zatiaľ neočakávajú.
La Niña má na počasie opačný vplyv ako známejší jav El Niño. Zatiaľ čo El Niño prináša teplejšie a vlhšie podmienky, La Niña zvyčajne spôsobuje chladnejšie teploty a silnejšie pasáty v Tichom oceáne, čo následne ovplyvňuje aj cirkuláciu vzduchu v Európe.
Meteorológovia upozorňujú, že priebeh zimy sa bude spresňovať v nasledujúcich mesiacoch. O tom, ako výrazne sa La Niña prejaví u nás, rozhodnú konkrétne synoptické situácie, ktoré sa dajú presnejšie predpovedať až s blížiacim sa koncom jesene.
