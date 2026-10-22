Prezident Peter Pellegrini nevypočul výzvy opozície a podpísal spornú novelu zákona, ktorou si vládna koalícia narýchlo uvoľnila ruky pri míňaní peňazí počas rozpočtového provizória.
Prezidentská kancelária potvrdila, že hlava štátu nevidí v prijatom texte žiadny rozpor s Ústavou SR, uvádza Denník N.
Opozícia pritom prezidenta naliehavo žiadala, aby zákon vetoval a vrátil ho poslancom. Ak by tak Pellegrini urobil, vládna väčšina by musela v parlamente opätovne zozbierať najmenej 76 hlasov na prelomenie prezidentského veta. Prezidentský palác však krok obhajuje tým, že novinka znižuje administratívnu záťaž pre štátne inštitúcie aj samosprávy a zjemňuje príliš striktné bariéry.
Rozpočet síce prešiel, no hrozí zásah súdu
Štát vstupuje do rozpočtového provizória v situácii, keď parlament neschváli zákon o štátnom rozpočte na nasledujúci rok. Koalícia si síce štátny rozpočet v pléne napokon odhlasovala, no opozícia avizuje podanie na Ústavný súd SR. Pokiaľ by ústavní sudcovia platnosť schváleného rozpočtu pozastavili, štát by musel hospodáriť práve v provizórnom režime – a vďaka podpisu prezidenta už podľa nových, výrazne uvoľnených mantinelov.
Čo presne nová legislatíva mení?
- Koniec prísneho mesačného limitu: Doterajší systém striktne nariaďoval, že štát smie v provizóriu počas jedného mesiaca minúť maximálne jednu dvanástinu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka. Novela toto obmedzenie ruší. Celkový ročný balík síce nesmie prekročiť vlaňajšie výdavky, no vláda môže peniaze míňať nárazovo podľa vlastnej potreby.
- Presun peňazí bez kontroly parlamentu: Ak plánuje kabinet presunúť štátne finančné aktíva priamo do rozpočtu, poslanci v Národnej rade o tom už nerozhodujú. Vláde postačí vlastné rozhodnutie bez parlamentnej debaty.
- Menej transparentnosti pri armádnych nákupoch: Zmeny priamo pomáhajú aj rezortu obrany. Ministerstvo získalo špeciálne výnimky, vďaka ktorým nemusí pred investíciami a koncesiami zverejňovať štúdie uskutočniteľnosti na svojom oficiálnom webe.