Pellegrini podpísal spornú rozpočtovú novelu: Koalícia minie peniaze voľnejšie, obrana utají štúdie k nákupom
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Daniel Zbudila
dnes 22. októbra 2026 o 14:24
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Pellegrini podpísal spornú rozpočtovú novelu: Koalícia minie peniaze voľnejšie, obrana utají štúdie k nákupom

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Pellegrini podpísal spornú rozpočtovú novelu: Koalícia minie peniaze voľnejšie, obrana utají štúdie k nákupom
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Prezident Peter Pellegrini nevypočul výzvy opozície a podpísal spornú novelu zákona, ktorou si vládna koalícia narýchlo uvoľnila ruky pri míňaní peňazí počas rozpočtového provizória.

Prezidentská kancelária potvrdila, že hlava štátu nevidí v prijatom texte žiadny rozpor s Ústavou SR, uvádza Denník N.

Opozícia pritom prezidenta naliehavo žiadala, aby zákon vetoval a vrátil ho poslancom. Ak by tak Pellegrini urobil, vládna väčšina by musela v parlamente opätovne zozbierať najmenej 76 hlasov na prelomenie prezidentského veta. Prezidentský palác však krok obhajuje tým, že novinka znižuje administratívnu záťaž pre štátne inštitúcie aj samosprávy a zjemňuje príliš striktné bariéry.

Rozpočet síce prešiel, no hrozí zásah súdu

Štát vstupuje do rozpočtového provizória v situácii, keď parlament neschváli zákon o štátnom rozpočte na nasledujúci rok. Koalícia si síce štátny rozpočet v pléne napokon odhlasovala, no opozícia avizuje podanie na Ústavný súd SR. Pokiaľ by ústavní sudcovia platnosť schváleného rozpočtu pozastavili, štát by musel hospodáriť práve v provizórnom režime – a vďaka podpisu prezidenta už podľa nových, výrazne uvoľnených mantinelov.

Čo presne nová legislatíva mení?

  • Koniec prísneho mesačného limitu: Doterajší systém striktne nariaďoval, že štát smie v provizóriu počas jedného mesiaca minúť maximálne jednu dvanástinu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka. Novela toto obmedzenie ruší. Celkový ročný balík síce nesmie prekročiť vlaňajšie výdavky, no vláda môže peniaze míňať nárazovo podľa vlastnej potreby.
  • Presun peňazí bez kontroly parlamentu: Ak plánuje kabinet presunúť štátne finančné aktíva priamo do rozpočtu, poslanci v Národnej rade o tom už nerozhodujú. Vláde postačí vlastné rozhodnutie bez parlamentnej debaty.
  • Menej transparentnosti pri armádnych nákupoch: Zmeny priamo pomáhajú aj rezortu obrany. Ministerstvo získalo špeciálne výnimky, vďaka ktorým nemusí pred investíciami a koncesiami zverejňovať štúdie uskutočniteľnosti na svojom oficiálnom webe.
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Náhľadový obrázok: TASR - Dano Veselský
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