Práce sa začnú v sobotu 24. októbra, no dočasné dopravné značenie budú osádzať už o deň skôr.
Na diaľnici D1 pri Poprade sa začne oprava takmer trojkilometrového úseku v smere na Bratislavu. Práce odštartujú v sobotu 24. októbra a potrvajú približne dva týždne. Ich trvanie však môže ovplyvniť počasie, informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
S dopravnými obmedzeniami musia vodiči počítať už od piatka 23. októbra, keď sa začne osádzať dočasné dopravné značenie. Počas opráv bude doprava vedená vo voľných jazdných pruhoch a organizácia premávky sa bude meniť podľa postupu prác. NDS vyzýva vodičov, aby v opravovanom úseku zvýšili opatrnosť a dodržiavali dopravné značenie.