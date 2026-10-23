Ruský prezident zároveň tvrdí, že má záujem o trvalé ukončenie konfliktu, nie iba o krátkodobé prímerie.
Ruský prezident Vladimir Putin odmietol vyjadrenie Volodymyra Zelenského o možnom zmrazení vojny na súčasnej frontovej línii. Podľa Putina územia okupované Ruskom historicky patria Moskve, a preto nepovažuje za správne hovoriť o ich strate zo strany Ukrajiny.
Zelenskyj v stredu uviedol, že Ukrajina je pripravená zastaviť boje na súčasnej frontovej línii a začať diplomatické rokovania. Odmieta však odovzdať Rusku zvyšnú časť Doneckej oblasti, ktorú Moskva stále úplne neovláda.
Putin zároveň vyhlásil, že Rusko je pripravené rokovať o ukončení vojny a obnoviť trojstranné rokovania. Zdôraznil, že Moskva má záujem o trvalé riešenie, nie iba krátkodobé prímerie.
Ruský prezident tiež zopakoval, že jeho krajina sa podľa jeho slov nechystá na konflikt s Európou, no považuje za potrebné rokovať o novej bezpečnostnej architektúre na kontinente.