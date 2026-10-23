Európa hľadá človeka, ktorý sa postaví Putinovi za rokovací stôl. Medzi kandidátmi je aj český prezident Petr Pavel
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Natália Mišániová
dnes 23. októbra 2026 o 11:22
Čas čítania 0:42

Európa hľadá človeka, ktorý sa postaví Putinovi za rokovací stôl. Medzi kandidátmi je aj český prezident Petr Pavel

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Európa hľadá človeka, ktorý sa postaví Putinovi za rokovací stôl. Medzi kandidátmi je aj český prezident Petr Pavel
Zdroj: TASR /Daniel Stehlík

Obávajú sa, že Donald Trump pri mierových rokovaniach dostatočne nezastupuje európske záujmy.

Európski lídri hľadajú zástupcov, ktorí by mohli rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa denníka The Telegraph už oslovili viacerých možných kandidátov. Dôvodom sú obavy, že americký prezident Donald Trump pri mierových rokovaniach dostatočne nezohľadňuje záujmy Európy.

Medzi kandidátmi sa spomínajú talianska premiérka Giorgia Meloni, fínsky prezident Alexander Stubb, český prezident Petr Pavel, dánska premiérka Mette Frederiksenová a nórsky premiér Jonas Gahr Støre.

Európa chce mať pri rokovaniach vlastné zastúpenie

Podľa diplomatických zdrojov je pravdepodobnejšie, že Európu bude zastupovať skupina lídrov než jediný vyjednávač. Európske krajiny sa totiž zatiaľ nedokázali dohodnúť na spoločnom kandidátovi.

Snaha zapojiť sa do rokovaní súvisí aj s neúspešným americkým sprostredkovaním. Trumpove pokusy o mierovú dohodu zatiaľ nepriniesli zásadný pokrok, najmä pre ruské územné požiadavky.

Pavel navrhuje motivovať Rusko obchodom

Český prezident Petr Pavel zdôraznil potrebu spoločného európskeho zastúpenia. Podľa neho by Rusko mohlo k rokovaniam motivovať aj prípadné obnovenie obchodných vzťahov. Uvoľnenie sankcií však podmienil dosiahnutím prímeria a začatím mierových rokovaní.

Americký vyslanec Steve Witkoff medzitým oznámil, že rokovania medzi USA, Ukrajinou a Ruskom by sa mali obnoviť v novembri.

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Náhľadový obrázok: TASR /Daniel Stehlík
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