Uzávera sa začne v nedeľu ráno a potrvá do stredy na obed.
Tunel Višňové na diaľnici D1 bude od nedele 25. októbra dočasne uzavretý. Dôvodom je dokončenie plánovanej jesennej údržby, informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Uzávera sa začne v nedeľu o 7.00 h a potrvá do stredy 28. októbra do 12.00 h. Vodiči budú musieť využiť obchádzkovú trasu po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu a Žilinu.
Jesenná údržba tunela sa začala ešte začiatkom septembra a pokračovala počas viacerých krátkodobých uzávierok.
Tunelom Višňové denne prejde približne 22 500 vozidiel, pričom 13 percent tvorí ťažká nákladná doprava.
24. októbra 2026 o 10:05 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
15. októbra 2026 o 19:14 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky