Tunel je neprejazdný v oboch smeroch a vodiči môžu využiť obchádzkovú trasu po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.
Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala je vo štvrtok ráno obojstranne uzavretý. Dôvodom je požiar auta. Informovala o tom Zelená vlna STV. Požiar auta bol zaznamenaný v tunelovej rúre smerom na Martin. Obchádzka je možná po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.
4. októbra 2026 o 9:20 Čas čítania 1:08 Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
5. októbra 2026 o 8:52 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky