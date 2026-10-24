Priebeh sobotňajších volieb zamestnáva stovky policajtov po celej krajine.
Polícia na východe Slovenska vyšetruje prípad volebnej korupcie. Bez bližších detailov o tom na tlačovej konferencii informoval viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Polícia neskôr spresnila, že v Prešovskom kraji zadržala jednu osobu. Polícia eviduje od sobotného rána približne 80 podnetov týkajúcich sa volieb, väčšinu z nich už preverila.
„V jednom prípade sme zistili manželov, ktorí si pomáhali pri hlasovaní. Taktiež sme mali podnet, že dieťa prišlo za členkou komisie - to vadilo jednému hlasujúcemu. Takže aj s takýmito podnetmi sa stretávame. Máme aj požiadavku na číslo 158, aby boli dnes voľby zrušené,“ spomenul viceprezident.
Okrem toho však polícia rieši aj trestné oznámenia za ohováranie. Má ísť o šírenie nepravdivých informácií o kandidátoch, aj viacero prípadov porušovania moratória. Hliadky preverili aj podozrenia na požitie alkoholu členov volebných komisií, zatiaľ sa žiadne nepotvrdilo.
Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská poukázala, že polícia umožňuje voliť aj zadržaným osobám. „Za splnenia zákonom ustanovených podmienok môžu svoje volebné právo uplatniť aj osoby nachádzajúce sa v celách policajného zaistenia, zadržané osoby boli o tejto možnosti poučené. Podľa doterajších informácií však ani v jednom kraji možnosť uplatniť svoje volebné právo zadržané osoby nevyužili,“ priblížila Hrabovská.