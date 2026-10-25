Meteorológovia upozorňujú na silný vietor nad pásmom lesa, ktorý môže predstavovať nebezpečenstvo najmä pre turistov.
Meteorológovia upozorňujú na silný vietor na horách na severe Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí od nedele 25. októbra od 12.00 h do pondelka 26. októbra do 2.00 h a týka sa okresov Ružomberok, Dolný Kubín, Žilina a ďalších oblastí severného Slovenska.
Nad pásmom lesa môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km/h, pričom jeho priemerná rýchlosť môže dosahovať 70 až 85 km/h. Vietor tak môže mať silu víchrice.
SHMÚ upozorňuje, že silný vietor môže predstavovať nebezpečenstvo najmä pre turistov a horolezcov. Ľudia by preto mali pri plánovaní horských túr zvýšiť opatrnosť.