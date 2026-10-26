Umelá inteligencia môže nesprávne označiť jedovaté druhy za jedlé.
Čoraz viac hubárov využíva na rozpoznávanie húb umelú inteligenciu. Odborníci však upozorňujú, že jej nesprávne odpovede môžu viesť k vážnej otrave. Vo svete už zaznamenali prípady, keď ľudia po nesprávnom určení húb pomocou AI skončili v nemocnici, upozornil web tnlive.
Na riziká upozornil aj odborník na huby Olivier Mathot, ktorý v Belgicku otestoval schopnosti umelej inteligencie. Pri jednej z húb AI nesprávne vyhodnotila, či je vhodná na konzumáciu.
Podľa štúdií môže chybovosť aplikácií na rozpoznávanie húb dosahovať od 15 až do 80 percent. Umelá inteligencia totiž často posudzuje iba fotografiu a nedokáže spoľahlivo zohľadniť všetky znaky potrebné na určenie druhu.
Nebezpečné je najmä to, že AI môže jedovatú hubu označiť za jedlú. Odborníci preto odporúčajú nespoliehať sa pri zbere húb výlučne na aplikácie. Ak si človek nie je istý, o aký druh ide, nemal by ho konzumovať.