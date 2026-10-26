V súdnom procese desaťročia prišiel nečakaný manéver obhajoby.
Obžalovaný nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a niekdajší vysokopostavený funkcionár bývalej NAKA Róbert Krajmer oficiálne požiadali senát, aby na hlavnom pojednávaní otvoril a prejednal aj tie skutky, ktoré súd pôvodne zastavil z dôvodu premlčania.
Oznámil to ich právny zástupca Marek Para hneď v úvode pojednávacieho dňa. Senát ŠTS v kauze Očistec rozhodol o zastavení časti obžaloby v stredu 21. októbra. V prípade Norberta Bödöra išlo o dva skutky, u Tibora Gašpara o jeden skutok a Róbertovi Krajmerovi sa premlčali štyri skutky.
Obžalovaní sa však rozhodli neprijať automatické zastavenie stíhania. Vzdali sa práva podať voči uzneseniu sťažnosť a namiesto toho trvajú na tom, aby súd vykonal dokazovanie a rozhodol o ich nevine priamo v rozsudku.
Zvukové nahrávky a výsluch Tigra
Program pondelkového pojednávania sa sústredí na dokazovanie prostredníctvom zvukových nahrávok. Po ich prehratí je naplánovaný ostro sledovaný výsluch kľúčového predvolaného svedka Petra Petrova, známeho pod prezývkou Tiger. Petrov patrí medzi ústredné postavy takzvanej vojny v polícii a jeho výpovede figurujú vo viacerých medializovaných prípadoch z prostredia silových zložiek.
Kauza, ktorá otriasla políciou
Obžaloba v kauze Očistec pôvodne obsahovala 20 skutkov. Týka sa podozrení zo zosnovania, vytvorenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skupina okolo oligarchu a policajných špičiek mala podľa prokuratúry v minulosti riadiť políciu v prospech konkrétnych politických a ekonomických záujmov.
Spolu s Bödörom, Gašparom a Krajmerom sedia na lavici obžalovaných aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, exprezident finančnej správy František Imrecze, niekdajší riadiaci funkcionári NAKA Bernard Slobodník, Peter Hraško, Marián Zetocha a Milan Mihálik, bývalý policajt Roman Stahl a podnikateľ Boris Beňa. Väčšina z nich obžalobu dlhodobo označuje za účelovú, nedôvodnú a nezákonnú.