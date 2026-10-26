Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
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Daniel Zbudila
dnes 26. októbra 2026 o 14:20
Čas čítania 1:13

Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed

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Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed

Zamestnávatelia zároveň budú môcť na jedlo prispievať vyššou sumou z daňových nákladov.

Ceny jedál v reštauračných zariadeniach dlhodobo stúpajú a štátny automat na to opäť reaguje. Zamestnanci, ktorí pravidelne vyrážajú na pracovné cesty alebo poberajú príspevky na stravovanie, dostanú od 1. decembra 2026 viac peňazí.

Ako pre tnlive.sk potvrdil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, systém reaguje na štatistický rast cien jedál a nealkoholických nápojov v gastre automaticky, aby sa sumy prispôsobovali realite na trhu bez nutnosti politických zásahov.

Koľko dostaneš na pracovnej ceste?

Zvýšenie diét sa dotkne všetkých troch časových pásiem tuzemských pracovných ciest:

  • 5 až 12 hodín: suma stúpa z 9,30 eura na 9,80 eura
  • nad 12 až 18 hodín: suma stúpa z 13,80 eura na 14,60 eura
  • nad 18 hodín: suma stúpa z 20,60 eura na 21,70 eura

Drahší gastrolístok aj vyšší finančný príspevok na účet

Zvýšenie základnej sadzby diét automaticky potiahne nahor aj bežné príspevky na stravovanie v práci. Minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka) sa od decembra zvyšuje na 7,35 eura.

Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť uhradiť minimálne 55 % z ceny jedla alebo poukážky. Maximálna suma, ktorú si môže zamestnávateľ započítať do daňových nákladov na jedno jedlo (55 % zo stravného pre pásmo 5 až 12 hodín), sa posunie na 5,39 eura.

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Pre zamestnancov, ktorí namiesto gastrokariet preferujú priamy finančný príspevok na bankový účet, platia navlas rovnaké pravidlá – zamestnávateľ im musí vyplatiť ekvivalentnú sumu. Firma môže stravné navyše dobrovoľne navýšiť aj o ľubovoľný príspevok zo sociálneho fondu, ktorý nie je zhora ohraničený.

Prečo vyššie peniaze neprídu už v novembri?

Hoci štatistické podmienky na zvýšenie sadzieb boli splnené už v priebehu septembra 2026, do peňaženiek sa nedostanú okamžite. Zákonný postup určuje, že nové sumy vstupujú do platnosti až od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bol zaznamenaný potrebný rast cien.

Zamestnávatelia preto nemajú povinnosť vyplácať vyššie stravné počas novembra a sumy sa nebudú spätne doplácať ani za október. Nový režim naplno odštartuje až s príchodom decembra.

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Náhľadový obrázok: TASR
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