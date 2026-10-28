AKTUÁLNE: Prezident podpísal rozpočet na rok 2027. Ráta s deficitom na úrovni takmer 5%
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TASR
dnes 28. októbra 2026 o 12:35
Čas čítania 1:12

AKTUÁLNE: Prezident podpísal rozpočet na rok 2027. Ráta s deficitom na úrovni takmer 5%

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AKTUÁLNE: Prezident podpísal rozpočet na rok 2027. Ráta s deficitom na úrovni takmer 5%
Zdroj: TASR - Roman Hanc

Slovensko má definitívne spečatený plán hospodárenia na rok 2027.

Podpis prezidenta Petra Pellegriniho uzavrel legislatívny proces k zákonu roka. Celkové príjmy verejnej správy sa v roku 2027 odhadujú na 63,343 miliardy eur pri výdavkoch 70,786 miliardy eur. Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami 27,911 miliardy eur a výdavkami 35,666 miliardy eur, čo vytvára čistý hotovostný schodok 7,754 miliardy eur.

Výsledný deficit verejných financií na úrovni 4,94 percenta HDP (7,443 miliardy eur) predstavuje medziročný nárast oproti aktuálnemu roku, v ktorom sa po korekciách očakáva schodok 4,37 percenta HDP.

Súčasťou schváleného rozpočtu je aj poslanecký pozmeňujúci návrh, ktorý poteší štátnu správu. Od 1. júla 2027 sa platy zamestnancov v štátnych a verejných inštitúciách paušálne zvýšia o 8,4 percenta.

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Dotácie na energie, boj so suchom aj rodinné balíčky

Štátna kasa počíta s viacerými mimoriadnymi výdavkami na zmiernenie kríz a podporu obyvateľstva:

  • Energopomoc: Na kompenzácie vysokých cien energií pre domácnosti a subjekty je vyhradených 250 miliónov eur.
  • Klimatické opatrenia: Rezort pôdohospodárstva získa 100 miliónov eur na zadržiavanie vody v krajine a projekty proti následkom sucha.
  • Sociálne a prorodinné politiky: Suma 482 miliónov eur pokryje pripravované legislatívne zmeny – reformu sociálnych služieb, príspevky na odkázanosť, vyšší príspevok pre prvákov aj štátnu pomoc pri narodení dieťaťa.

Hrubý dlh mieri k hranici 70 % HDP

Vláda plánuje v nasledujúcich rokoch znižovať deficit na 4,5 percenta HDP v roku 2028 a na 4 percentá v roku 2029. Rezort financií však otvorene upozorňuje, že tento plán bude fungovať iba v prípade prijatia ďalších konsolidačných balíčkov v objeme 0,8 percenta, respektíve 1,4 percenta HDP. Bez nových úspor by deficit opäť nekontrolovateľne rástol nad 5,4 percenta.

Podľa ministerstva dosiahne hrubý dlh štátu na konci horizontu 69,6 percenta HDP. Ak by vláda v ozdravovaní verejných financií poľavila, celkové zadlženie krajiny bezpečne prekoná psychologickú hranicu 70 percent HDP. Na skutočné zastavenie rastu dlhu je podľa ekonómov nevyhnutné stlačiť rozpočtový schodok hlboko pod 3 percentá HDP.

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Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
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