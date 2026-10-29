Prvé ochladenie dorazí cez víkend, ďalšie začiatkom budúceho týždňa.
Slovensko čaká výrazná zmena počasia. Počas dušičkového víkendu a začiatkom budúceho týždňa dorazia dve vlny ochladenia, ktoré ukončia doterajšie nadpriemerne teplé dni, informuje o tom portál iMeteo.
Prvé ochladenie príde cez víkend
V sobotu (31.10.) začne cez Slovensko postupovať studený front. Dopoludnia bude ešte prevažne jasno až polojasno, popoludní však od severu pribudne oblačnosť a najmä na severe sa objavia prehánky či dážď. Zrážky sa postupne rozšíria aj do ďalších oblastí.
Nedeľa (1.11.) prinesie ešte nepriaznivejšie počasie. Teploty klesnú približne o 2 °C, zosilnie vietor a pribudne oblačnosť aj zrážky. Na návštevu cintorínov tak bude podľa meteorológov vhodnejšia sobota.
Ďalšie ochladenie dorazí v utorok
V pondelok (2.11.) bude naďalej veterno, čo ešte zníži pocitovú teplotu. V utorok (3.11.) dorazí ďalší studený front, ktorý prinesie druhú vlnu ochladenia.
Denné teploty by mali postupne klesnúť na 2 až 9 °C, zatiaľ čo v noci sa očakáva 4 až −4 °C. Nadpriemerne teplé jesenné počasie tak vystriedajú chladnejšie a sychravejšie dni.